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РИА Новости

“Тройка” для МЦД: как правильно активировать карту

12:52 23.11.2019
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© РИА Новостикарта тройка
карта тройка
© РИА Новости
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. С 20 ноября в кассах метро, автоматах по продаже билетов и желтых информационных терминалах можно перепрограммировать карту “Тройка” для проезда по московским центральным диаметрам (МЦД) и бесплатных пересадок на метро и МЦК, сообщается на сайте мэрии Москвы. При этом все новые карты, которые продаются в кассах и билетных автоматах, уже активированы автоматически.
“Для того чтобы пассажиры смогли воспользоваться всеми преимуществами карты “Тройка” при оплате проезда на МЦД, им надо активировать свою карту “Тройка”. Для этого можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета “Кошелек” карты “Тройка” возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на один рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения “Кошелька” на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится. Активировать карту можно с 20 ноября", — цитирует начальника дирекции МЦД Андрея Акимова сайт mos.ru.
Всем льготникам перед первой поездкой на МЦД необходимо активировать карту москвича в любой кассе столичного метрополитена. В первое время работы диаметров активировать карту для бесплатного проезда придется в начале каждого месяца.
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Хорошие новостиАндрей АкимовМоскваОбщество
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