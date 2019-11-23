“Тройка” для МЦД: как правильно активировать карту

“Для того чтобы пассажиры смогли воспользоваться всеми преимуществами карты “Тройка” при оплате проезда на МЦД, им надо активировать свою карту “Тройка”. Для этого можно обратиться в любую кассу метро. Также активация билета “Кошелек” карты “Тройка” возможна в автоматах по продаже билетов на станциях метро. Для этого необходимо пополнить баланс минимум на один рубль. Кроме того, при активации удаленного пополнения “Кошелька” на информационном терминале (желтый валидатор, установленный на станциях метро) билет на карте автоматически обновится. Активировать карту можно с 20 ноября", — цитирует начальника дирекции МЦД Андрея Акимова сайт mos.ru.