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Война в Сирии
2019-11-23T12:48+0300
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РИА Новости

В Сирии завершил работу десятый российско-турецкий патруль

12:48 23.11.2019
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© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия и Турция завершили десятое совместное патрулирование на северо-востоке Сирии, сообщает Минобороны РФ.
"Десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции завершил совместное патрулирование приграничного района Сирии на северо-востоке сирийско-турецкой границы", - говорится в сообщении.
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Воздушное патрулирование вели экипажи вертолетов армейской авиации ВКС России.
Отмечается, что совместный патруль, стартовавший от пункта перехода в населенном пункте Шейрек, преодолел маршрут и завершил работу, пройдя через пункт перехода в населенном пункте Кара-Мания.
В состав совместного патруля входили 8 единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" ВС Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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