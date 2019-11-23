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РИА Новости

Япония разъяснила свое стремление инвестировать в Африку

12:41 23.11.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТокио
Токио
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Токио. Архивное фото
НАГОЯ (Япония), 23 ноя - РИА Новости. Япония намерена содействовать частным инвестициям в Африке, заявил в субботу на пресс-конференции в японском городе Нагоя министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги на фоне активного продвижения на африканский континент Китая.
Про Китай японский министр упоминать не стал, сказав лишь, что "высокий потенциал, которым обладает Африка, дает возможности не только для африканского развития, но и для японской экономики и японского бизнеса".
По итогам двухдневной встречи в Нагое глав МИД стран "большой двадцатки" Мотэги напомнил, что в Африке насчитывается 54 страны с населением 1,3 миллиарда человек и они занимают 22% территории всего мира.
"Япония будет продолжать предоставление поддержки африканскому развитию и стимулирование частных инвестиций. На встрече "двадцадки" мы разделили мнение о том, что инвестиции частного сектора должны продвигаться для устойчивого экономического роста в Африке", - подчеркнул министр.
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Вчера, 11:34
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В августе этого года в Йокогаме на конференции по африканскому развитию премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал 20 миллиардов долларов частных инвестиций. В прессе упорно высказывалось мнение о том, что Токио пытается бросить вызов растущему влиянию Китая на африканском континенте.
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Тосимицу МотэгиАфрикаКитайЯпонияЭкономика
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