Япония разъяснила свое стремление инвестировать в Африку

НАГОЯ (Япония), 23 ноя - РИА Новости. Япония намерена содействовать частным инвестициям в Африке, заявил в субботу на пресс-конференции в японском городе Нагоя министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги на фоне активного продвижения на африканский континент Китая.

Про Китай японский министр упоминать не стал, сказав лишь, что "высокий потенциал, которым обладает Африка , дает возможности не только для африканского развития, но и для японской экономики и японского бизнеса".

По итогам двухдневной встречи в Нагое глав МИД стран "большой двадцатки" Мотэги напомнил, что в Африке насчитывается 54 страны с населением 1,3 миллиарда человек и они занимают 22% территории всего мира.

"Япония будет продолжать предоставление поддержки африканскому развитию и стимулирование частных инвестиций. На встрече "двадцадки" мы разделили мнение о том, что инвестиции частного сектора должны продвигаться для устойчивого экономического роста в Африке", - подчеркнул министр.