Япония разъяснила свое стремление инвестировать в Африку

НАГОЯ (Япония), 23 ноя - РИА Новости. Япония намерена содействовать частным инвестициям в Африке, заявил в субботу на пресс-конференции в японском городе Нагоя министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги на фоне активного продвижения на африканский континент Китая.
По итогам двухдневной встречи в Нагое глав МИД стран "большой двадцатки" Мотэги напомнил, что в Африке насчитывается 54 страны с населением 1,3 миллиарда человек и они занимают 22% территории всего мира.
"Япония будет продолжать предоставление поддержки африканскому развитию и стимулирование частных инвестиций. На встрече "двадцадки" мы разделили мнение о том, что инвестиции частного сектора должны продвигаться для устойчивого экономического роста в Африке", - подчеркнул министр.
В августе этого года в Йокогаме на конференции по африканскому развитию премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал 20 миллиардов долларов частных инвестиций. В прессе упорно высказывалось мнение о том, что Токио пытается бросить вызов растущему влиянию Китая на африканском континенте.