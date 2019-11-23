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РИА Новости

Moody's улучшило прогноз рейтинга украинского правительства

12:37 23.11.2019
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© РИА НовостиЗдание Кабинета министров Украины в Киеве
Здание Кабинета министров Украины в Киеве
© РИА Новости
Здание Кабинета министров Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 23 ноя – РИА Новости. Международное рейтинговое агентство Moody`s улучшило прогноз рейтинга украинского правительства со "стабильного" на "позитивный", следует из сообщений Moody`s и пресс-службы министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украины на уровне "Caa1", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
При этом Moody`s отмечает, что на улучшение прогноза повлияло восстановление золотовалютных резервов Украины, что снизило ее уязвимость от внешних факторов в контексте крупных выплат по госдолгу. Кроме того, агентство полагает, что в стране улучшилась макроэкономическая ситуация.
Moody's ожидает, что ЗВР Украины останутся близкими к своему текущему уровню в 21,4 миллиарда долларов, что составляет около 16% ВВП страны в 2018 году. Это эквивалентно более чем трем месяцам импорта, что значительно превышает предыдущие ожидания Moody's.
Здание штаб-квартиры рейтингового агентства Standard & Poors в Нью-Йорке, США
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По оценке агентства, инфляция в стране приблизилась к целевому показателю НБУ, что позволило постепенно смягчить денежно-кредитную политику, и помогает создать условия для сбалансированного роста экономики. Moody's отмечает, что ВВП страны растет уже 15 кварталов подряд, однако обращает внимание на пока еще низкий уровень инвестиций в основной капитал относительно потребностей страны.
Moody's еще раз обращает внимание на уязвимость состояния экономики страны из-за значительных внешних долговых выплат по гособлигациям, подлежащим погашению в ближайшие годы. В отсутствие новой программы МВФ эти платежи требуют постоянного доступа к финансированию при благоприятных рыночных условиях. Кроме того, развитию государственных институтов Украины по-прежнему препятствуют очень слабые управленческие стандарты, сформировавшиеся в стране, отмечает агентство.
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Moody’s Investors ServiceУкраинаЭкономика
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