Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили договор о разведданных

Главы МИД встретились в рамках министерской "двадцатки" в японской Нагое. Встреча продлилась 30 минут. Подробности беседы не раскрываются, но, по всей видимости, она была посвящена таким острым вопросам двусторонних отношений, как соглашение об обмене разведданными, которое по инициативе Южной Кореи должно было перестать действовать в полночь субботы, но за несколько часов до истечения срока было продлено. По-прежнему нерешенной является проблема требования компенсаций Южной Кореей от японских компаний за труд во время войны корейцев на японских заводах.

В полночь (18.00 мск) субботы должен был истечь срок действия соглашения об обмене разведданными (GSOMIA), которое Сеул отказался пролонгировать из-за введения Японией экспортных ограничений в отношении Южной Кореи.

В июле Япония ограничила экспорт в Южную Корею трех материалов, необходимых для производства электроники, а в августе исключила Южную Корею из списка стран, которым предоставлен режим наибольшего благоприятствования во внешней торговле. Формально Япония объяснила свои действия тем, что Южная Корея может предоставлять товары двойного назначения Северной Корее. В то же время нельзя отрицать, что эта мера последовала после решения южнокорейского суда о необходимости выплаты компенсаций компаниями Nihon Steel, Fujikoshi Corporation и Mitsui Havy Industries за подневольный труд корейцев на японских заводах во время Второй мировой войны. Япония же считает, что все компенсации уже выплатила. Южная Корея в сентябре начала исковые процедуры в ВТО против этих действий Японии. В пятницу Южная Корея объявила, что прекращает исковые процедуры. Обе стороны готовы начать переговоры на уровне начальников отделов по спорным вопросам внешнеэкономических отношений.

В 1965 году Япония выплатила Корее 500 миллионов долларов в качестве компенсации ущерба, причиненного в годы войны, рассчитывая на то, что таким образом все противоречия будут сняты, а южнокорейское правительство направит на персональные компенсации пострадавшим. Однако этого не произошло, пострадавшие почти ничего не получили, а средства правительство направило на развитие экономики и инфраструктуры. Пострадавшие же продолжают добиваться своего в судах, однако Япония считает, что истцом должны выступать не японские предприятия, а правительство Южной Кореи.