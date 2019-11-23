Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге , сообщает российский МИД.

Заседание состоялось 21 ноября. Оно носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов: статуса и порядка работы арбитража, а также правил процедуры.

"Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Теперь, отмечают российские дипломаты, арбитраж должен сам определиться по "зависшим вопросам", в том числе о разделении процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный. В ходе первого устанавливается, обладает ли арбитраж компетенцией рассматривать дело, а второй представляет собой разбирательство по существу.

Российская сторона твердо и последовательно настаивает на необходимости такого разделения, говорится в комментарии МИД.

Кроме того, арбитражу предстоит определить график представления процессуальных документов и степень открытости разбирательства для общественности.

"Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу", — заключили в дипломатическом ведомстве.

Провокация в Керченском проливе

В конце ноября прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Всем им предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных . Кроме того, 18 ноября Москва вернула Украине и задержанные корабли.