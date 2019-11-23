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РИА Новости

Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге

12:37 23.11.2019 (обновлено: 14:32 23.11.2019)
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© AP Photo / Peter DejongМеждународный суд в Гааге
Международный суд в Гааге
© AP Photo / Peter Dejong
Международный суд в Гааге. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Москва и Киев не смогли разрешить разногласия по инциденту в Керченском проливе на первом заседании международного трибунала ООН по морскому праву в Гааге, сообщает российский МИД.
Заседание состоялось 21 ноября. Оно носило технический характер и ограничилось согласованием процессуальных документов: статуса и порядка работы арбитража, а также правил процедуры.

"Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договоренности по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них", — говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

Теперь, отмечают российские дипломаты, арбитраж должен сам определиться по "зависшим вопросам", в том числе о разделении процесса на два этапа: юрисдикционный и субстантивный. В ходе первого устанавливается, обладает ли арбитраж компетенцией рассматривать дело, а второй представляет собой разбирательство по существу.
Российская сторона твердо и последовательно настаивает на необходимости такого разделения, говорится в комментарии МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
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Кроме того, арбитражу предстоит определить график представления процессуальных документов и степень открытости разбирательства для общественности.
"Принятие арбитражем процессуальных документов ожидается в ближайшее время. После этого разбирательство между Украиной и Россией в связи с керченским инцидентом вступит в практическую фазу", — заключили в дипломатическом ведомстве.

Провокация в Керченском проливе

В конце ноября прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Всем им предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Кроме того, 18 ноября Москва вернула Украине и задержанные корабли.
Возвращение кораблей не обошлось без скандала: командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко утверждал, что "россияне их угробили" — сняли все оборудование, даже плафоны, розетки и унитазы. ФСБ в ответ заявила, что Украина получила корабли в нормальном состоянии и при подписании акта приема-передачи не имела никаких претензий.
Президент Украины Владимир Зеленский отвечает на вопросы журналистов после осмотра украинских малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь в порту Очакова
21 ноября, 01:34
Зеленский пообещал вернуть всю технику с задержанных Россией кораблей
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЧерное мореГаагаРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Нарушение границы суверенного государства. Какие могут быть разрешение спора?! :)) Для справки: Суверенное государство — государство, которое имеет чётко определённую территорию, на которой оно осуществляет внутренний и внешний суверенитет, имеет постоянное население, правительство, не зависит от других государств. Гаага сброд предвзятости политически настроенных судов работающие в одностороннем порядке. Этот сброд должен быть распущен!
23 ноября, 14:51
БНБрутал Натурал
29810009
Давно пора послать все эти европейские картонные суды в пешеходное путешествие эротического характера и признать их юрисдикцию ничтожной на территории РФ.
23 ноября, 13:16
Viktor Bugarev
286100114
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