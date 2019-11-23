Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

В Минтруде отметили, что после увольнения или сокращения гражданин должен сразу же зарегистрироваться в качестве безработного. При этом он не должен отказываться от поиска новой работы, а во время встреч с потенциальными работодателями проявлять заинтересованность. Кроме того, потенциальный пенсионер не должен отказываться от обучения по направлению, которое выдает служба занятости.