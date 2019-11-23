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РИА Новости

Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

12:31 23.11.2019 (обновлено: 15:40 23.11.2019)
112062
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
Мужчина демонстрирует пенсионное удостоверение
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 — для женщин, рассказали "Российской газете" в Минтруде.
Как пояснили в ПФР, досрочная пенсия может назначаться не ранее чем за два года до достижения пенсионного возраста с учетом переходного периода.
В Минтруде отметили, что после увольнения или сокращения гражданин должен сразу же зарегистрироваться в качестве безработного. При этом он не должен отказываться от поиска новой работы, а во время встреч с потенциальными работодателями проявлять заинтересованность. Кроме того, потенциальный пенсионер не должен отказываться от обучения по направлению, которое выдает служба занятости.
Если все попытки найти новую работу не увенчаются успехом, сотрудники центра занятости предложат безработному досрочно выйти на пенсию. В таком случае можно подавать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.
Выдача пенсий
30 октября, 14:45
Россияне назвали достойный размер пенсии
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Министерство труда и социальной защиты РФПенсионный фонд РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
А еще у них предусмотрен досрочный выход на тот свет. И желательно пунктом первым.
23 ноября, 15:16
ssggh
9030206
Пока оккупационная администрация в АО РФ у власти хрен нам, народу, а не досрочный выход на пенсию. Как МВФ прикажет так и будет.
23 ноября, 14:39
О России думаю
76203013
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