Минтруд назвал условия досрочного выхода на пенсию при потере работы

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Для досрочного выхода на пенсию россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 — для женщин, рассказали "Российской газете" в Минтруде.
Как пояснили в ПФР, досрочная пенсия может назначаться не ранее чем за два года до достижения пенсионного возраста с учетом переходного периода.
В Минтруде отметили, что после увольнения или сокращения гражданин должен сразу же зарегистрироваться в качестве безработного. При этом он не должен отказываться от поиска новой работы, а во время встреч с потенциальными работодателями проявлять заинтересованность. Кроме того, потенциальный пенсионер не должен отказываться от обучения по направлению, которое выдает служба занятости.
Если все попытки найти новую работу не увенчаются успехом, сотрудники центра занятости предложат безработному досрочно выйти на пенсию. В таком случае можно подавать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.
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