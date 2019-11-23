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РИА Новости

В ЦФО в 2020 году появится система перехвата и розыска транспорта

12:23 23.11.2019 (обновлено: 13:03 23.11.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Полиция. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств заработает в Центральном федеральном округе в 2020 году, она объединит пять тысяч комплексов фотовидеофиксации в 16 регионах, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения.
"В качестве пилотного проекта в 2020 году будет создана Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств в Центральном федеральном округе", — информирует ЦОДД.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Вчера, 09:00
В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ
По данным центра, объявлен победитель тендера — "Стандартпроект"; согласно контракту создание и внедрение системы займет шесть месяцев.
"Она объединит 16 регионов и более пяти тысяч комплексов фотовидеофиксации. Данная система позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, повысить раскрываемость преступлений, снизить количество угонов, ДТП, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт", — добавили в ЦОДД.
В учреждении отметили, что в подавляющем большинстве случаев преступники используют транспортные средства, а в Москве работает одна из самых эффективных в России систем фотовидеофиксации, которая включает в себя более 2,5 тысячи камер, производит до 100 миллионов фиксаций в сутки, более 80% материалов обрабатываются нейронными сетями. "За последние четыре года использование систем фотовидеофиксации помогло снизить количество угонов, с 2010 года их число сократилось в 3,5 раза", — рассказали в ЦОДД.
С декабря 2017 года создана объединенная система доступа к информации о передвижении машин в Москве и Московской области, это позволило существенно снизить количество краж и угонов, повысить раскрываемость преступлений.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Центральный ФОБезопасностьОбщество
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