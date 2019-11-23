В ЦФО в 2020 году появится система перехвата и розыска транспорта

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств заработает в Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств заработает в Центральном федеральном округе в 2020 году, она объединит пять тысяч комплексов фотовидеофиксации в 16 регионах, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения

"В качестве пилотного проекта в 2020 году будет создана Единая сквозная система перехвата и розыска транспортных средств в Центральном федеральном округе", — информирует ЦОДД.

По данным центра, объявлен победитель тендера — "Стандартпроект"; согласно контракту создание и внедрение системы займет шесть месяцев.

"Она объединит 16 регионов и более пяти тысяч комплексов фотовидеофиксации. Данная система позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, повысить раскрываемость преступлений, снизить количество угонов, ДТП, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт", — добавили в ЦОДД.

В учреждении отметили, что в подавляющем большинстве случаев преступники используют транспортные средства, а в Москве работает одна из самых эффективных в России систем фотовидеофиксации, которая включает в себя более 2,5 тысячи камер, производит до 100 миллионов фиксаций в сутки, более 80% материалов обрабатываются нейронными сетями. "За последние четыре года использование систем фотовидеофиксации помогло снизить количество угонов, с 2010 года их число сократилось в 3,5 раза", — рассказали в ЦОДД.