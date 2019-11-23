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РИА Новости

Матвиенко: нужно объединить усилия против попыток переписать историю

12:19 23.11.2019
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© Фото : пресс-служба Совета ФедерацииПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Фото : пресс-служба Совета Федерации
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Необходимо объединить усилия против попыток переписать историю Второй мировой войны, желания снизить роль российского и азербайджанского народов в победе над нацизмом, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в субботу на X межрегиональном форуме двух стран.
"Наши народы связывают многолетние отношения дружбы, богатое культурное и историческое наследие. В следующем году мы вместе будем праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне", - сказала спикер.
Министр просвещения РФ Ольга Васильева на итоговом заседании коллегии министерства просвещения России
19 ноября, 16:47
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Она подчеркнула, что необходимо объединить "усилия против попыток переписать общую историю, против любых попыток умалить роль наших народов в победе над нацизмом, в освобождении Европы и мира от коричневой чумы".
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Великая Отечественная война (1941-1945)Валентина МатвиенкоЕвропаРоссияОбщество
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