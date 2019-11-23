Игорь Крутой пожелал участникам детского Евровидения хорошо выступить

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса Композитор и продюсер Игорь Крутой пожелал российским участникам международного конкурса "Детское Евровидение-2019" Татьяне Меженцевой и Денберелу Ооржаку хорошо выступить и достойно представить страну.

"У Денберела сейчас сложный период, мутация голоса. Ему надо собраться и хорошо выступить. Результаты конкурса не предсказуемы, он во многом политизирован, я желаю им достойно представить страну", - сказал он.

Крутой добавил, что ему нравится песня, которую дуэт исполнит на конкурсе.

"В ней есть эмоции, она легко запоминается, есть возможность показать вокальные данные. Как конкурсная песня Time for us — оптимальная. Я надеюсь, что ребята исполнят ее с нужной энергией", - сказал Крутой.

Во время первой репетиции в Польше, в городе Гливицы на сцене Arena Gliwice Ооржак упал в обморок, его доставили в больницу, где он сутки находился под наблюдением врачей, сообщила РИА Новости ранее пресс-служба "Академии Игоря Крутого".