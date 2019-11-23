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Война в Сирии
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РИА Новости

В Сирии взорвался заминированный автомобиль, десять человек погибли

12:10 23.11.2019 (обновлено: 12:47 23.11.2019)
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© Фото : SANAСирийские военные
Сирийские военные
© Фото : SANA
Сирийские военные. Архивное фото
КАИР, 23 ноя - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в субботу в районе города Телль-Абъяд на севере Сирии, погибли 10 человек, 25 ранены, сообщил РИА Новости источник, близкий к оппозиционной "Свободной сирийской армии" (ССА).
"Десять человек погибли и еще более 25 получили ранения в результате взрыва заминированной машины в городе Телль-Абъяд на севере Сирии", - рассказал собеседник агентства.
По его информации, число жертв взрыва может возрасти.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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