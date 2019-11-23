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РИА Новости

Роскомнадзор защитит авторские права на сериал "Ивановы-Ивановы"

11:48 23.11.2019
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор защитит авторские права в отношении комедийного сериала "Ивановы-Ивановы", сообщает пресс-служба ведомства.
"Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в интернете в отношении фильма "Ивановы-Ивановы". После соответствующих уведомлений владельцы 257 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 2 интернет-страниц", - сказано в пресс-релизе.
Интернет-сайт с видеоконтентом
5 августа, 11:54
Роскомнадзор заблокировал 33 сайта, защищая авторские права телеканалов
Операторы связи, по данным пресс-службы, ограничивают доступ к 35 сайтам в России, не прекратившим доступ к пиратскому контенту.
"Нормы и требования о защите интеллектуальной собственности дают возможность правообладателю во внесудебном порядке требовать от владельца сайта прекратить нарушение авторских прав. В случае непринятия мер правообладатель вправе подать в Мосгорсуд заявление об ограничении доступа к пиратскому интернет-ресурсу", - говорится в пресс-релизе.
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