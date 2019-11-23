Роскомнадзор защитит авторские права на сериал "Ивановы-Ивановы"

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото

Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Роскомнадзор защитит авторские права в отношении комедийного сериала "Ивановы-Ивановы", сообщает пресс-служба ведомства.

"Роскомнадзор принимает предварительные обеспечительные меры защиты авторских прав в интернете в отношении фильма "Ивановы-Ивановы". После соответствующих уведомлений владельцы 257 сайтов самостоятельно изъяли из публичного доступа незаконно распространяемые копии фильма, ожидается удаление еще с 2 интернет-страниц", - сказано в пресс-релизе.

Операторы связи, по данным пресс-службы, ограничивают доступ к 35 сайтам в России, не прекратившим доступ к пиратскому контенту.