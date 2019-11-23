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РИА Новости

Врач рассказал, чем опасна "марсианская" погода в Москве

11:42 23.11.2019 (обновлено: 15:18 23.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКрымский мост в Москве
Крымский мост в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Врач-аллерголог и иммунолог Владимир Болибок рассказал, чем опасна ясная морозная погода.
Как сообщали синоптики, в столичном регионе будет холодно, но ясно, а в воздухе окажется много пыли. Такое сочетание ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец назвал "марсианской" погодой.
Болибок заметил, что подобная погода опасна для аллергиков, и подчеркнул, что реакцию у больных может вызвать не пыль, а споры плесени из гниющей травы.

"Листва и трава, которые остались с лета в Москве, сейчас начали гнить. Они содержат в себе споры плесневых грибов. Если снега не будет, то эта гниль будет высыхать и на морозе подниматься в воздух", — приводит агентство РИАМО слова иммунолога.

Чтобы избежать осложнений, больным следует особенно внимательно отнестись к рекомендациям лечащих врачей и вовремя принимать назначенные лекарства, добавил врач.
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ПогодаЕвгений ТишковецЦентр "Фобос"МоскваОбщество
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