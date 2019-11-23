Врач рассказал, чем опасна "марсианская" погода в Москве

"Листва и трава, которые остались с лета в Москве, сейчас начали гнить. Они содержат в себе споры плесневых грибов. Если снега не будет, то эта гниль будет высыхать и на морозе подниматься в воздух", — приводит агентство РИАМО слова иммунолога.