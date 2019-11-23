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РИА Новости

Южная Корея попросила США помочь наладить отношения с Японией

11:34 23.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва. Архивное фото
СЕУЛ, 23 ноя – РИА Новости. Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва попросила США сыграть "конструктивную роль" в нормализации отношений Японии и Южной Кореи, сообщил южнокорейский МИД.
Кан Гён Хва посетила Японию с 22 по 23 ноября, чтобы принять участие в встрече министров иностранных дел стран G20 в Нагое, и провела переговоры с заместителем госсекретаря США Джоном Салливаном.
Здание ВТО в Женеве
22 ноября, 12:29
Южная Корея решила приостановить разбирательство с Японией в ВТО
"Министр Кан Гён Хва разъяснила причины решения правительства Южной Кореи касательно приостановки выхода из GSOMIA (соглашения об обмене разведданными) . Она также заявила, что Южная Корея будет стараться как можно быстрее найти решение проблем в отношениях с Японией, таких как экспортные ограничения, и попросила США сыграть в этом процессе конструктивную роль", - говорится в заявлении МИД.
Стороны также договорились продолжать диалог по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова и разделения расходов на оборону.
Обострение отношений между Японией и Южной Кореей началось летом этого года после решения суда в Южной Корее о компенсациях корейцам, подневольный труд которых был использован японскими компаниями в годы колониального господства на Корейском полуострове в 1910-1945 годах.
Вид на Сеул со смотровой площадки парка Намсан
22 ноября, 12:00
СМИ: Южная Корея продлит соглашение об обмене разведданными с Японией
Решение южнокорейского суда и меры против собственности японских компаний в Южной Корее побудили Японию отменить облегченный порядок экспорта своих наноматериалов, используемых в электронной промышленности корейскими компаниями. Южная Корея ввела свои ограничительные меры и отказалась продлять договор об обмене военной информацией с Японией (GSOMIA). Также 11 сентября Сеул подал жалобу в ВТО, обвинив Японию в торговой дискриминации.
Вашингтон не раз призывал Японию и Южную Корею продлить действие соглашения по обмену военной информацией GSOMIA, подчеркивая, что прекращение соглашения принесет только пользу Китаю, России и Северной Корее. В итоге 22 ноября Южная Корея заявила, что решила приостановить выход из соглашения по обмену военной информацией с Японией GSOMIA и прекратить спор в ВТО ради продолжения диалога.
Трехсторонние переговоры представителей США, Японии и Южной Кореи
17 ноября, 12:39
США, Япония и Южная Корея подтвердили трехстороннее сотрудничество
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Кан Гён ХваДжон СалливанБольшая двадцаткаЮжная КореяЯпонияСШАВ мире
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