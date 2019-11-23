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РИА Новости

Москалькова обратится к Лимаренко из-за выселения семей из общежития

11:31 23.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к губернатору Сахалина Валерию Лимаренко с просьбой предоставить жильё нуждающимся семьям, которых выселяют из общежития, передаёт в субботу пресс-служба омбудсмена.
Ранее в СМИ сообщалось, что несколько семей, проживающих в общежитии в Южно-Сахалинске, могут быть выселены.
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"Взяла на контроль ситуацию в Южно-Сахалинске. Одновременно готовлю обращение к губернатору области с просьбой выделить семьям жилплощадь из фонда временного жилья, а также помочь в решении жилищного вопроса всем семьям, оказавшимся в критической ситуации",- приводит пресс-служба слова Москальковой.
Также омбудсмен поручила региональному уполномоченному выехать на место, разобраться в ситуации и оказать возможное содействие.
"Возможно, что законных оснований для проживания в муниципальном общежитии у людей с детьми нет, но кроме закона есть ещё справедливость и сострадание",- добавила омбудсмен.
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Татьяна МоскальковаВалерий ЛимаренкоЮжно-СахалинскОбщество
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