Москалькова обратится к Лимаренко из-за выселения семей из общежития

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратится к губернатору Сахалина Валерию Лимаренко с просьбой предоставить жильё нуждающимся семьям, которых выселяют из общежития, передаёт в субботу пресс-служба омбудсмена.

Ранее в СМИ сообщалось, что несколько семей, проживающих в общежитии в Южно-Сахалинске, могут быть выселены.

"Взяла на контроль ситуацию в Южно-Сахалинске. Одновременно готовлю обращение к губернатору области с просьбой выделить семьям жилплощадь из фонда временного жилья, а также помочь в решении жилищного вопроса всем семьям, оказавшимся в критической ситуации",- приводит пресс-служба слова Москальковой.

Также омбудсмен поручила региональному уполномоченному выехать на место, разобраться в ситуации и оказать возможное содействие.