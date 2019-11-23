В Хакасии при пожаре погибли отец и двое детей

"Двадцать второго ноября 2019 года в 23 часа 50 минут (19.50 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что в селе Бельтирское Аскизского района произошло возгорание частного жилого дома, в результате чего погибли 7-летняя девочка и 3-летний мальчик, а также их 42-летний отец", - говорится в сообщении.