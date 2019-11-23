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РИА Новости

В Хакасии при пожаре погибли отец и двое детей

11:19 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота пожарно - спасательного центра
Работа пожарно - спасательного центра
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Работа пожарно - спасательного центра. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 23 ноя - РИА Новости. Отец и двое маленьких детей погибли при пожаре в частном доме в селе Бельтирское в Хакасии, сообщает ГСУ СК региона.
"Двадцать второго ноября 2019 года в 23 часа 50 минут (19.50 мск) в следственные органы поступило сообщение о том, что в селе Бельтирское Аскизского района произошло возгорание частного жилого дома, в результате чего погибли 7-летняя девочка и 3-летний мальчик, а также их 42-летний отец", - говорится в сообщении.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. "Наряду с другими, следствие в качестве приоритетной, рассматривает версию о возникновении пожара в результате неисправности электропроводки", - добавляется в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
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Следственный комитет РФХакасияРоссияПроисшествия
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