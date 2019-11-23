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РИА Новости

Сябитова раскритиковала журналиста за слова о старении россиянок

11:19 23.11.2019 (обновлено: 17:45 23.11.2019)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова в комментарии радиостанции "Говорит Москва" раскритиковала слова китайского журналиста о старении женщин в России.
По словам Сябитовой, российские женщины с возрастом становятся только красивее. Телеведущая также упрекнула журналиста в незнании темы.

"Есть такое выражение: в 45 баба ягодка опять. Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком. То, что нам плохой вид не грозит, — это да. Именно российские женщины быстро ухватили тему с косметологией", — отметила ведущая.

При этом она признала, что россиянки в браке начинают выглядеть хуже, потому что "расслабляются".
Ранее журналист китайского портала Sohu написал, что россиянки "стареют быстрее" китаянок из-за того, что после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью так, как раньше. При этом самым важным фактором, как считает автор, является генетика.
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20 ноября 2018, 04:02
Немецкий журнал рассказал о "силе" российских женщин
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Роза СябитоваКитайРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да правы, эти китайцы! Правы! Российская женщина, не из Единой России, выживает как может. Постоянные стрессы из-за низкого качества жизни и невозможности получить своевременную качественную медицинскую помощь, российские женщины к 55 годам уже глубокие бабушки....без зубов, с тростями. Роза, смотри правде в глаза
23 ноября, 12:11
Нина Григорьева
12022013
Неправда от первого до последнего слова. И с какой целью?
23 ноября, 12:45
lyuda.terenteva.55
800013
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