Сябитова раскритиковала журналиста за слова о старении россиянок

"Есть такое выражение: в 45 баба ягодка опять. Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком. То, что нам плохой вид не грозит, — это да. Именно российские женщины быстро ухватили тему с косметологией", — отметила ведущая.