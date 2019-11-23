Сябитова раскритиковала журналиста за слова о старении россиянок

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова в комментарии радиостанции "Говорит Москва" раскритиковала слова китайского журналиста о старении женщин в России.
По словам Сябитовой, российские женщины с возрастом становятся только красивее. Телеведущая также упрекнула журналиста в незнании темы.
"Есть такое выражение: в 45 баба ягодка опять. Это имеет отношение именно к российским женщинам. Мы расцветаем к старости, наливаемся соком. То, что нам плохой вид не грозит, — это да. Именно российские женщины быстро ухватили тему с косметологией", — отметила ведущая.
При этом она признала, что россиянки в браке начинают выглядеть хуже, потому что "расслабляются".
Ранее журналист китайского портала Sohu написал, что россиянки "стареют быстрее" китаянок из-за того, что после свадьбы отдают много сил семье и не следят за своей внешностью так, как раньше. При этом самым важным фактором, как считает автор, является генетика.
20 ноября 2018, 04:02Немецкий журнал рассказал о "силе" российских женщин