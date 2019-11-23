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РИА Новости

Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы

11:14 23.11.2019 (обновлено: 11:30 23.11.2019)
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© РИА Новости / Петр Задорожный / Перейти в фотобанкАэропорт "Львов"
Аэропорт Львов
© РИА Новости / Петр Задорожный
Перейти в фотобанк
Аэропорт "Львов". Архивное фото
КИЕВ, 23 ноя - РИА Новости. Самолет компании "МАУ", направлявшийся в Киев, выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту "Львов" во время разворота, пострадавших нет, аэропорт планирует возобновить работу после 13.00 мск, сообщила в субботу пресс-служба аэропорта.
"Сегодня около 07.00 (08.00 мск) в связи со сложными погодными условиями (переохлажденный дождь) во время разворота в торце полосы за пределы ВПП выкатился самолет авиакомпании МАУ, который направлялся на выполнение рейса в Киев", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.
Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, пассажиры и багаж были эвакуированы. "Выполняются работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00 (13.00 мск)", - говорится в сообщении.
В аэропорту сообщили, что задержаны четыре рейса "в связи с техническими и погодными условиями". "Это утренние рейсы, которые летели, частично полетели назад, частично полетели в Киев в запасной аэропорт. Причина - гололед", - цитирует агентство УНН сообщение воздушной гавани.
Аэропорт Певек
3 октября, 11:54
На Чукотке самолет выкатился за пределы ВПП
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Международные авиалинии УкраиныЛьвовУкраинаВ мире
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