Во Львове самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Отмечается, что в результате инцидента пострадавших нет, пассажиры и багаж были эвакуированы. "Выполняются работы по эвакуации воздушного судна. Аэропорт планирует возобновить работу после 12.00 (13.00 мск)", - говорится в сообщении.

В аэропорту сообщили, что задержаны четыре рейса "в связи с техническими и погодными условиями". "Это утренние рейсы, которые летели, частично полетели назад, частично полетели в Киев в запасной аэропорт. Причина - гололед", - цитирует агентство УНН сообщение воздушной гавани.