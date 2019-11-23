Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – четыре, Идлиб – 13, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – один, Хама – восемь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел одну гуманитарную акцию, жителям населенного пункта Хасеке выдана тысяча продовольственных наборов общим весом 5,85 тонны.