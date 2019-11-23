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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-23T11:03+0300
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

11:03 23.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub / Вид на город Тартус в Сирии
Вид на город Тартус в Сирии
CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub /
Вид на город Тартус в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 15, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – четыре, Идлиб – 13, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – один, Хама – восемь", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел одну гуманитарную акцию, жителям населенного пункта Хасеке выдана тысяча продовольственных наборов общим весом 5,85 тонны.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
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