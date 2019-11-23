Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – четыре, Идлиб – 13, Хама – один. Турецкой частью представительства зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – один, Хама – восемь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток центр по примирению провел одну гуманитарную акцию, жителям населенного пункта Хасеке выдана тысяча продовольственных наборов общим весом 5,85 тонны.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. К урегулированию активно подключились Россия, Иран, Турция, которые являются гарантами перемирия. За это время в Сирии удалось практически полностью победить террористов, начать политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление разрушенной войной инфраструктуры. Был создан конституционный комитет, куда вошла и оппозиция. Первое заседание комитета прошло 30 октября в Женеве.
25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии