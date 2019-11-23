В Сирии начал работу десятый российско-турецкий патруль

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в Сирии , сообщает Минобороны РФ.

"С 10.00 23 ноября 2019 года десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль Камышлы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что патрулирование ведется по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода в населенном пункте Шейрек и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Так, патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.

В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" ВС Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.