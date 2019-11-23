Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-23T11:02+0300
https://ria.ru/20191123/1561501115.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156070/91/1560709179_0:107:2000:1232_1036x0_80_0_0_3167fa677dc928e5a61177a32f7cc27c.jpg
РИА Новости

В Сирии начал работу десятый российско-турецкий патруль

11:02 23.11.2019
287
© Sputnik / Sertac KayarСовместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
© Sputnik / Sertac Kayar
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в Сирии, сообщает Минобороны РФ.
"С 10.00 23 ноября 2019 года десятый совместный патруль российской военной полиции и вооруженных сил Турции приступил к работе в приграничном районе, находящемся в нескольких десятках километрах к северо-западу от населенного пункта Эль Камышлы", - говорится в сообщении.
БТР военной полиции России в провинции Эль-Хасака на северо-востоке Сирии
1 ноября, 05:05Война в Сирии
Минобороны перебросило на север Сирии дополнительный контингент и технику
Отмечается, что патрулирование ведется по маршруту, который стартовал от пункта таможенного перехода в населенном пункте Шейрек и проходит на восток вдоль сирийско-турецкой границы. Так, патруль инспектирует обстановку в сирийских населенных пунктах.
В состав совместного патруля входят восемь единиц военной техники - бронированные автомобили "Тигр" и "БТР-80" российской военной полиции и бронеавтомобили "Kirpi" ВС Турции, а также около 50 военнослужащих обоих государств. Кроме того, мониторинг обстановки на маршруте движения колонны в режиме реального времени обеспечивает беспилотник "Орлан-10" российской военной полиции.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
210200
Обсудить 0
Война в СирииБТР-80Министерство обороны РФТурцияСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Сирийские военные
В Сирии взорвался заминированный автомобиль, десять человек погибли
Совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
В Сирии завершил работу десятый российско-турецкий патруль
Вид на город Тартус в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии
Лагерь беженцев на юге Дамаска
В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев из Ливана и Иордании
Совместное фотографирование глав делегаций совета министров стран G20. 23 ноября 2019
Главы МИД G20 подчеркнули необходимость реформы ВТО
Город Сидней, Австралия
Китайский шпион попросил убежища в Австралии, сообщили СМИ
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ
Правительство одобрило повышение эффективности выявления картелей
Тосимицу Мотэги
Главы МИД Японии и Южной Кореи обсудили договор о разведданных
Министр иностранных дел Республики Корея Кан Ген Хва
Южная Корея попросила США помочь наладить отношения с Японией
Первоклассники на праздновании Дня знаний
Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
Сотрудники французской полиции
Во Франции осудили уехавшую на территорию ИГ* в Сирии с детьми женщину
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне
Джонсон сравнил влияние России на Brexit с Бермудским треугольником
Президент США Дональд Трамп
США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае
Спецподразделение морской полиции Малайзии
В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри во время брифинга
Джеффри назвал политику США по сирийской нефти законной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:36В Колумбии прошел третий день "кастрюльных протестов"
00:20В Королеве ликвидировали открытое горение в доме
23:59В подмосковном Королеве загорелся трехэтажный жилой дом
23:54Пожар на газопроводе в Нальчике потушили
23:32Пушков ответил на заявление директора Ротару о ее "травле"
23:19Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
23:15В Петербурге задержали водителя, стрелявшего из окна автомобиля
23:07Московский метрополитен запустил опрос о работе МЦД
23:02Врач назвала десять продуктов, которые могут заменить лекарства
22:51В Иране задержали около 180 лидеров беспорядков, сообщили СМИ
22:47В Курске восстановили теплоснабжение после аварии
22:42Партия Моралеса намерена защитить его от уголовного преследования
22:41Эксперты по итогам съезда назвали главные изменения "Единой России"
22:28В США считают, что Дамаск не готов защитить месторождения нефти от ИГ*
22:23Советник Трампа заявил, что НАТО не желает прямого конфликта с Россией
22:21В Кабардино-Балкарии после ДТП произошел пожар на газопроводе
22:09Россия и Турция провели совместное патрулирование в провинции Хасеке
22:08Украина и МВФ договорились по новой программе кредитования
22:04В Египте считают давление США из-за Сy-35 нарушением норм дипломатии
21:38Боливийский сенат аннулировал победу Моралеса на выборах
Лента новостейМолния