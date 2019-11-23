Украинская община прокомментировала стратегию Киева по Крыму

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым вернется в ее состав. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik объяснил, в чем Порошенко заблуждается.

Сенатор рассказал, чем "умиляет" обещание Порошенко "вернуть Крым" Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым вернется в ее состав. Сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире радио Sputnik объяснил, в чем Порошенко заблуждается.

"Вообще-то Киеву стоит начать с разработки концепции "Здравого смысла" и перестать осваивать бюджетные деньги через фейковые структуры, типа этой рабочей группы, прокуратуры и прочих выдуманных организаций. Украинским властям давно пора понять простую вещь - нельзя вернуть то, что никогда вашим не было", - сказала РИА Новости Гридчина.