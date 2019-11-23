Украинская община прокомментировала стратегию Киева по Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина, комментируя стратегию Киева о возвращении полуострова, призвала киевские власти оставить надежды и посоветовала начать с разработки концепции "Здравого смысла".
Ранее руководитель "представительства" президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич заявил, что команда Зеленского разрабатывает "стратегию возвращения" полуострова. Отмечалось, что для "возвращения" Крыма создана специальная рабочая группа, которая будет разрабатывать политические и дипломатические пути реализации этого плана. В частности, Киев планирует наработать концепцию "переходного правосудия" для Крыма и Донбасса.
"Вообще-то Киеву стоит начать с разработки концепции "Здравого смысла" и перестать осваивать бюджетные деньги через фейковые структуры, типа этой рабочей группы, прокуратуры и прочих выдуманных организаций. Украинским властям давно пора понять простую вещь - нельзя вернуть то, что никогда вашим не было", - сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, содержанию всех фейковых структур, создаваемых на Украине якобы для возвращения Крыма, лягут на плечи простых украинцев, которые, явно делая свой выбор в пользу украинского президента Владимира Зеленского, очень надеялись на положительные изменения в жизни.