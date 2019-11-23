Китайский шпион попросил убежища в Австралии, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Австралийские СМИ сообщили о китайском шпионе, попросившем политическое убежище у властей страны.

Как пишет издание Age , Ван "Уилльям" Лицян родился в семье из среднего класса в провинции Фуцзянь КНР, его отец был членом КПК. Ван Лицян изучал масляную живопись в университете финансов и экономики Аньхоя, где ему и предложили работу в компании China Innovation Investment Limited в Гонконге, сообщает издание. По его данным, в 2014 году он переехал в Гонконг и обнаружил, что работает вовсе не на обычную компанию.

Как утверждает издание, прибыв в Австралию , Ван Лицян предоставил новые детали о похищении пяти продавцов книг, специализировавшихся на работах, критикующих китайских лидеров.

"Наш оперативник позже сказал нам, что он послал шестерых агентов, которые забрали (продавца книг - ред.) Ли Бо из его кладовой в Козуэй-Бэй прямо на материковый Китай. Я был ответственным за переговоры и исполнение задач", - приводит Age слова Лицяня, который добавил, что похищение продавца книг испугало его.

По данным СМИ, в 2018 году Ван Лицян работал на Тайване, где проходили выборы, он участвовал в операции, целью которой было убрать президента острова Цай Инвэнь в пользу пропекинского кандидата. Как сообщает издание, Ван Лицян связался с Австралийской службой безопасности и разведки, он не раскрыл информацию, которую рассказал спецслужбам, но заявил, что хочет помочь австралийскому правительству понять систему китайской разведки.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.