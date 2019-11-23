Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пиар-директор покойной певицы Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева анонсировала выпуск неизданных песен артистки.

По словам Исаевой, одним из релизов станет композиция "Останься", которую нашли на студии уже после смерти Началовой.

"Также будет выпущен еще один трек, о существовании которого вы не знали! Но пора!" — написала представитель певицы в Instagram.

Исаева добавила, что вторая песня — это дуэт Началовой с "народным артистом", однако не уточнила, с кем именно.