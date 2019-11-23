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РИА Новости

Пиар-директор Началовой анонсировала релиз неизданных песен певицы

10:35 23.11.2019 (обновлено: 15:27 23.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПевица Юлия Началова
Певица Юлия Началова
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Певица Юлия Началова. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой Анна Исаева анонсировала выпуск неизданных песен артистки.
По словам Исаевой, одним из релизов станет композиция "Останься", которую нашли на студии уже после смерти Началовой.
"Также будет выпущен еще один трек, о существовании которого вы не знали! Но пора!" — написала представитель певицы в Instagram.
Исаева добавила, что вторая песня — это дуэт Началовой с "народным артистом", однако не уточнила, с кем именно.
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца. Она росла в семье профессиональных музыкантов. В 1991-1992 годах победила в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда". Широкую известность певице принесли хиты "Учитель", "Дюймовочка", "Герой не моего романа".
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