СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку действий полицейских во Следователи начали проверку действий полицейских во Владивостоке , прибывших на вызов о возможной угрозе жизни младенцу, которого через сутки мать выкинула из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю

Тело ребенка нашли в пятницу возле дома на улице Часовитина во Владивостоке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Задержана 37-летняя мать младенца, по версии следствия, она умышлено бросила ребенка в открытое окно. Назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении женщины. Источник сообщил РИА Новости, что младенец родился в благополучной семье, в поведении женщины отмечаются признаки психических отклонений, она находится под наблюдением врачей.

По данным СУСК, в четверг 21 ноября в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил о том, что его супруга ведёт себя агрессивно по отношению к их грудному ребёнку.

"В квартиру прибыли сотрудники ПДН, однако признаков, указанных в заявлении, замечено не было. Утром 22 ноября 2019 года супруга заявителя в порыве ярости выкинула грудного сына в окно, и от полученных повреждений ребёнок скончался.... Организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) по факту возможного непринятия надлежащих мер со стороны должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению", - говорится в сообщении.

По данным городского УМВД, 21 ноября в дежурную часть полиции Владивостока по телефону обратился супруг подозреваемой, который находился в командировке за пределами Приморского края. Мужчина сообщил, что его жена может причинить вред их совместному ребенку.