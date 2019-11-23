СК проведет проверку в Приморье, где мать выкинула младенца из окна

ВЛАДИВОСТОК, 23 ноя - РИА Новости. Следователи начали проверку действий полицейских во Владивостоке, прибывших на вызов о возможной угрозе жизни младенцу, которого через сутки мать выкинула из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
Тело ребенка нашли в пятницу возле дома на улице Часовитина во Владивостоке. Следователи возбудили уголовное дело по статье "убийство". Задержана 37-летняя мать младенца, по версии следствия, она умышлено бросила ребенка в открытое окно. Назначены экспертизы, в том числе психолого-психиатрическая в отношении женщины. Источник сообщил РИА Новости, что младенец родился в благополучной семье, в поведении женщины отмечаются признаки психических отклонений, она находится под наблюдением врачей.
По данным СУСК, в четверг 21 ноября в полицию поступило заявление от мужчины, который сообщил о том, что его супруга ведёт себя агрессивно по отношению к их грудному ребёнку.
"В квартиру прибыли сотрудники ПДН, однако признаков, указанных в заявлении, замечено не было. Утром 22 ноября 2019 года супруга заявителя в порыве ярости выкинула грудного сына в окно, и от полученных повреждений ребёнок скончался.... Организована доследованная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность) по факту возможного непринятия надлежащих мер со стороны должностных лиц, осуществляющих проверку по заявлению", - говорится в сообщении.
По данным городского УМВД, 21 ноября в дежурную часть полиции Владивостока по телефону обратился супруг подозреваемой, который находился в командировке за пределами Приморского края. Мужчина сообщил, что его жена может причинить вред их совместному ребенку.
"По адресу проживания семьи заявителя выехали сотрудники полиции Первомайского района. В ходе проверки было установлено, что между подозреваемой и её матерью произошел бытовой конфликт. На момент посещения семьи сотрудниками полиции, со слов женщин, конфликт между ними улажен. Обе сообщили, что проблем не испытывают, в содействии сотрудников полиции не нуждаются. От услуг медиков, приезжавших по вызову, женщины также отказались. Во время опроса мать ребенка признаков девиантного поведения, агрессии по отношению к ребенку не проявляла, угроз не высказывала", - отмечает полиция.