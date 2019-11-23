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РИА Новости

ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

10:29 23.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики была выпущена одна мина калибром 120 миллиметров. При обстрелах применялось стрелковое вооружение. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики, повреждения получили два дома.
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
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ДНРДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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