ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики девять раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило девять раз", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что по территории республики была выпущена одна мина калибром 120 миллиметров. При обстрелах применялось стрелковое вооружение. В зоне обстрела оказались районы семи населенных пунктов республики, повреждения получили два дома.