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РИА Новости

Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию

10:00 23.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку продлить на Дальнем Востоке механизм выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня до решения вопроса о компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
В 2017 году по поручению президента России Владимира Путина в регионах дальневосточного федерального округа на два года был введён механизм выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня.
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Как отметил глава республики, благодаря данной мере тарифы снизились почти в два раза, что придало существенный импульс развитию всех дальневосточных регионов, в том числе и Якутии.
С 31 декабря 2019 года механизм перестаёт действовать. В данное время разработаны поправки в Федеральный закон "Об электроэнергетике", согласно которым механизм выравнивания энерготарифов будет продлён, но число получателей данной поддержки будет значительно сокращено.
"Николаев предложил оставить механизм выравнивания тарифов на электроэнергию во всех дальневосточных регионах в действующих условиях до решения вопроса о компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета", - отметили в пресс-службе.
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Дальний ВостокАйсен НиколаевАлександр НовакЯкутияЭкономика
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