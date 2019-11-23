Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию

ЯКУТСК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Глава Якутии Айсен Николаев предложил министру энергетики РФ Александру Новаку продлить на Дальнем Востоке механизм выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня до решения вопроса о компенсации выпадающих доходов из федерального бюджета, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

В 2017 году по поручению президента России Владимира Путина в регионах дальневосточного федерального округа на два года был введён механизм выравнивания тарифов на электроэнергию до среднероссийского уровня.

Как отметил глава республики, благодаря данной мере тарифы снизились почти в два раза, что придало существенный импульс развитию всех дальневосточных регионов, в том числе и Якутии.

С 31 декабря 2019 года механизм перестаёт действовать. В данное время разработаны поправки в Федеральный закон "Об электроэнергетике", согласно которым механизм выравнивания энерготарифов будет продлён, но число получателей данной поддержки будет значительно сокращено.