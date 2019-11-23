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РИА Новости

Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы

09:51 23.11.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПраздничный салют в честь Дня Победы в Москве на Воробьевых горах
Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве на Воробьевых горах
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Праздничный салют в честь Дня Победы в Москве на Воробьевых горах. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило выделение регионам почти 339 миллионов рублей в 2019 году для подготовки к празднованию Дня Победы, сообщается на сайте кабмина.
В правительстве напомнили, что закон предусматривает выделение для Минобороны в 2019 году 338,9 миллиона рублей на реализацию программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы".
Для подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и обеспечения выполнения упомянутой программы проектом распоряжения предлагается выделить из резервного фонда правительства регионам 338,9 миллиона рублей.
"Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
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