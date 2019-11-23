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РИА Новости

В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков

09:46 23.11.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОтвод сил бойцов подразделений ЛНР в Луганской области
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Отвод сил бойцов подразделений ЛНР в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 ноя - РИА Новости. Украинские силовики третьи сутки не открывают огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 20 и 21 ноября украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"За 22 ноября... обстрелов не зафиксировано", - заявил представитель ЛНР.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Восстановленный пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская. 20 ноября 2019
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛНРЛуганская Народная РеспубликаЛуганскУкраина
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