В ДТП в Ульяновской области погибли два человека

В ДТП с "Камазом" в Северной Осетии погибли пять человек

В ДТП с "Камазом" в Северной Осетии погибли пять человек

"По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Renault Trafic и "Вис", в результате которого водитель и пассажир автомашины "Вис" скончались, четверо граждан из автомашины Renault Trafic госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.