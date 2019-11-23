В ДТП в Ульяновской области погибли два человека

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали при столкновении автомобилей Renault Trafic и "Вис" под Ульяновском, сообщает управление МВД по региону.
ДТП произошло около 7.30 (8.30 мск) возле села Кротовка Засвияжского района Ульяновска.
"По предварительным данным, произошло столкновение автомашины Renault Trafic и "Вис", в результате которого водитель и пассажир автомашины "Вис" скончались, четверо граждан из автомашины Renault Trafic госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
8 августа, 12:00В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги