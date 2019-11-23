В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице опустится до минус 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве

В Гидрометцентре предупредили об ухудшении погоды в Москве

Метеоролог добавил, что ветер южный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться и к вечеру составит 765 миллиметров ртутного столба, что все равно существенно выше нормы.