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РИА Новости

В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов

09:29 23.11.2019 (обновлено: 09:38 23.11.2019)
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© РИА Новости / Александр ВильфМосква
Москва
© РИА Новости / Александр Вильф
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Переменная облачность, без осадков ожидает москвичей в субботу, температура воздуха в столице опустится до минус 5 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Переменная облачность, без осадков. Днем в Москве минус 3 - минус 5, по области от минус двух до минус семи", - сказал Леус.
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Метеоролог добавил, что ветер южный, его скорость составит 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет постепенно понижаться и к вечеру составит 765 миллиметров ртутного столба, что все равно существенно выше нормы.
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МоскваОбщество
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