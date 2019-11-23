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РИА Новости

США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае

09:18 23.11.2019
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОНТЕВИДЕО, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Уругвая Хосе Байярди заявил РИА Новости, что после начала торговой войны с Китаем США стали активнее вмешиваться в процессы в Латинской Америке, где повлияли на провал мирных соглашений в Колумбии, переворот в Боливии и распад Союза южноамериканских наций (Unasur).
"Торговая война с Китаем привела к тому, что США стали проявлять больший интерес к Латинской Америке и добиваться большего влияния на реалии латиноамериканских стран; например, они повлияли на смещение Рабочей партии (левая партия Бразилии), на смещение Эво Моралеса с поста президента (Боливии), на провал мирных соглашений в Колумбии и на разрушение Unasur", - заявил Байярди РИА Новости.
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По словам министра, Соединенные Штаты в ходе торговой войны, которая является борьбой за гегемонию на глобальном уровне, стремятся подчинить регион стратегически, политически и экономически своим интересам, хотя могли бы добиться больших результатов, проводя добрососедскую политику уважения и взаимопонимания.
"США хотят иметь игроков внутри стран, которые гарантируют политику, соответствующую их интересам... поэтому правые силы могут пойти любым путем, авторитарным или выборным, чтобы прийти к власти; это несет серьезную опасность для Южной Америки", - считает Байярди.
В Боливии президент Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
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Латинская АмерикаУругвайСШАВ мире
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