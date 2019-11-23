США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае

МОНТЕВИДЕО, 23 ноя - РИА Новости. Министр обороны Министр обороны Уругвая Хосе Байярди заявил РИА Новости, что после начала торговой войны с Китаем США стали активнее вмешиваться в процессы в Латинской Америке, где повлияли на провал мирных соглашений в Колумбии, переворот в Боливии и распад Союза южноамериканских наций (Unasur).

"Торговая война с Китаем привела к тому, что США стали проявлять больший интерес к Латинской Америке и добиваться большего влияния на реалии латиноамериканских стран; например, они повлияли на смещение Рабочей партии (левая партия Бразилии), на смещение Эво Моралеса с поста президента (Боливии), на провал мирных соглашений в Колумбии и на разрушение Unasur", - заявил Байярди РИА Новости.

По словам министра, Соединенные Штаты в ходе торговой войны, которая является борьбой за гегемонию на глобальном уровне, стремятся подчинить регион стратегически, политически и экономически своим интересам, хотя могли бы добиться больших результатов, проводя добрососедскую политику уважения и взаимопонимания.

"США хотят иметь игроков внутри стран, которые гарантируют политику, соответствующую их интересам... поэтому правые силы могут пойти любым путем, авторитарным или выборным, чтобы прийти к власти; это несет серьезную опасность для Южной Америки", - считает Байярди.