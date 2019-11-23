В ДТП с "Камазом" в Северной Осетии погибли пять человек

ПЯТИГОРСК, 23 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и "Камазом" в Северной Осетии, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Ночью поступила информация о том, что на 11-м километре автодороги Моздок - Прохладный произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2106, в котором находилось 5 человек, со встречным автомобилем "Камаз", - сообщает ведомство.
Как отмечается, прибывшие на место пожарные достали из легковушки тела погибших. "Погибшие - 5 человек из легкового автомобиля - доставлены в морг больницы города Моздок. Погибшие 1993, 1998, двое - 2001 и 2000 годов рождения", - уточнили в МЧС.