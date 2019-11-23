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РИА Новости

В ДТП с "Камазом" в Северной Осетии погибли пять человек

09:12 23.11.2019 (обновлено: 09:18 23.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 23 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли в ДТП с легковым автомобилем и "Камазом" в Северной Осетии, сообщает ГУ МЧС по региону.
"Ночью поступила информация о том, что на 11-м километре автодороги Моздок - Прохладный произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2106, в котором находилось 5 человек, со встречным автомобилем "Камаз", - сообщает ведомство.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
Как отмечается, прибывшие на место пожарные достали из легковушки тела погибших. "Погибшие - 5 человек из легкового автомобиля - доставлены в морг больницы города Моздок. Погибшие 1993, 1998, двое - 2001 и 2000 годов рождения", - уточнили в МЧС.
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