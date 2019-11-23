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РИА Новости

В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

09:00 23.11.2019
13453
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкКамеры фиксации нарушений правил дорожного движения
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Система слежения за передвижением всех транспортных средств будет распространена на территорию Центрального федерального округа в течение шести месяцев, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ЦОДД.
Отмечается, что сейчас система действует в Москве и Московской области, а в будущем к ней подключат еще 16 регионов, после чего правоохранительные органы смогут в онлайн-режиме наблюдать перемещения более 16 миллионов зарегистрированных на данной территории транспортных средств.
Предполагается, что нововведение позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, а также контролировать грузовой транспорт. Кроме того, единое программное обеспечение поможет оптимизировать систему вынесения штрафов нарушителям ПДД.
Как указывает "Коммерсант", в тендере ЦОДД победила компания "Стандартпроект", которая потратит на запуск системы 202,3 миллиона рублей.
Сотрудник ГИБДД
18 ноября, 18:00
В ГИБДД поддержали инициативу выдавать права несовершеннолетним
22151346
Обсудить 4
Центр организации дорожного движения (ЦОДД)Центральный ФООбщество
Популярные комментарии
Тотальный контроль. А ведь совсем недавно видели это в фантастических фильмах.
23 ноября, 09:36
iigor123-ermakov
1400100
это называется цифратиция по просьбам населения! российские граждане просто спят и мечтают, когда же за ними начнут следить и заботиться об их безопасности, чтобы не дай бог люди не ездили туда, куда они хотят! это неоконцлагерь, где каждому на лбу выдавят цифры, а имена уйдут в прошлое, анахронизм счастья былых времён!
23 ноября, 09:35
Валерий Томанцев
1200200
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