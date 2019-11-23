В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

Отмечается, что сейчас система действует в Москве и Московской области, а в будущем к ней подключат еще 16 регионов, после чего правоохранительные органы смогут в онлайн-режиме наблюдать перемещения более 16 миллионов зарегистрированных на данной территории транспортных средств.