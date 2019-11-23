В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Система слежения за передвижением всех транспортных средств будет распространена на территорию Центрального федерального округа в течение шести месяцев, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ЦОДД.
Отмечается, что сейчас система действует в Москве и Московской области, а в будущем к ней подключат еще 16 регионов, после чего правоохранительные органы смогут в онлайн-режиме наблюдать перемещения более 16 миллионов зарегистрированных на данной территории транспортных средств.
Предполагается, что нововведение позволит автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, а также контролировать грузовой транспорт. Кроме того, единое программное обеспечение поможет оптимизировать систему вынесения штрафов нарушителям ПДД.
Как указывает "Коммерсант", в тендере ЦОДД победила компания "Стандартпроект", которая потратит на запуск системы 202,3 миллиона рублей.
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