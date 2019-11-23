Китай успешно вывел на орбиту два спутника системы Beidou

Пуск состоялся в субботу утром в 08.55 (03.55 мск) по местному времени с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Оба спутника вышли на заданную орбиту и будут работать вместе с остальными запущенными ранее аппаратами Beidou после того, как пройдут серию тестов.