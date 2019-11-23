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РИА Новости

Китай успешно вывел на орбиту два спутника системы Beidou

08:47 23.11.2019
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© AP Photo / Kin CheungМодель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
© AP Photo / Kin Cheung
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou . Архивное фото
ПЕКИН, 23 ноя – РИА Новости. Китай в субботу произвел успешный пуск ракеты-носителя "Чанчжэн-3B" с двумя навигационными спутниками Beidou-3, которые стали 50-м и 51-м спутниками создаваемой Китаем глобальной навигационной системы Beidou, говорится в сообщении Китайской корпорации аэрокосмической науки и техники (CASC).
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Пуск состоялся в субботу утром в 08.55 (03.55 мск) по местному времени с космодрома "Сичан" в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Оба спутника вышли на заданную орбиту и будут работать вместе с остальными запущенными ранее аппаратами Beidou после того, как пройдут серию тестов.
Beidou - создаваемая Китаем глобальная навигационная система, которая станет конкурентом американской GPS и российской ГЛОНАСС. Планируется, что к 2020 году она будет предоставлять навигационные услуги по всему миру.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это была уже 319 миссия.
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GPSBeiDou (система навигации)ГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаКитай
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