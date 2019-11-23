Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машину собаку

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Директор Хмельницкого областного архива Владимир Байдич привязал собаку к автомобилю и протащил ее несколько километров по дороге, сообщила в Facebook организация UAnimals.
По словам чиновника, он решил расправиться с собакой после того, как она укусила его мать.
Отмечается, что пострадавшее животное сразу доставили в ветеринарную клинику и сейчас оно находится под присмотром медиков.
По данным Страна.ua, на Байдича завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".
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