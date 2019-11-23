Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T09:35+0300
https://ria.ru/20191123/1561499095.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156149/97/1561499776_0:2:1280:722_1036x0_80_0_0_40f088e5b2d9aebbf6a50a9dfe8aef5c.jpg
РИА Новости

Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машину собаку

08:41 23.11.2019 (обновлено: 09:35 23.11.2019)
4698
© Фото : Страница UAnimals в FacebookСобака в кинологическом центре Нацполиции
Собака в кинологическом центре Нацполиции
© Фото : Страница UAnimals в Facebook
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Директор Хмельницкого областного архива Владимир Байдич привязал собаку к автомобилю и протащил ее несколько километров по дороге, сообщила в Facebook организация UAnimals.
По словам чиновника, он решил расправиться с собакой после того, как она укусила его мать.
Отмечается, что пострадавшее животное сразу доставили в ветеринарную клинику и сейчас оно находится под присмотром медиков.
По данным Страна.ua, на Байдича завели уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".
Бродячая собака
12 сентября, 08:00
"Здесь живет живодер!" Крымский город потрясло жестокое убийство собаки
21326424
Обсудить 2
Хмельницкий (город)УкраинаВ мире
Рекомендуем
Владимир Путин и Борис Ельцин
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Севастополь. Крым
В России оценили планы команды Зеленского по "возвращению" Крыма
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
Толстой предложил собрать для ВМС Украины "посылочку из унитазов"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США
Участница траурных мероприятий в День памяти жертв Голодомора в Киеве
Украинцы поверили в свой геноцид
Президент РФ Владимир Путин
Путин потребовал без сбоев индексировать денежное довольствие военных
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию
Лавров обсудил с Салливаном проблемы отношений Москвы и Вашингтона
Певица София Ротару
В Совфеде прокомментировали планы Ротару выступить в России
Заграничный паспорт гражданина Украины
Киевский бизнесмен рассказал о последствиях бегства украинцев за рубеж
Работа шиномонтажной мастерской
Названы основные ошибки при сезонной смене колес
Певица Светлана Лобода
Лобода попала на постер группы Тилля Линдеманна
Полицейский
Отец детей-"узников" из Усть-Катава прокомментировал ситуацию
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле назвали шокирующими кадры жестокого убийства в Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
09:18США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае
09:12В ДТП с "Камазом" в Северной Осетии погибли пять человек
09:00В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ
08:56Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана
Лента новостейМолния