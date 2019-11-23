Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-23T08:20+0300
https://ria.ru/20191123/1561498813.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155286/34/1552863429_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_5a6b30fcd1135a0690ea1eb5366d07b0.jpg
РИА Новости

В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении

08:20 23.11.2019
861
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ на пожарно-тактических учениях по тушению нефтепродуктов в Краснодарском крае
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на Капитоновском месторождении в Оренбургской области в субботу утром, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Пожар на нефтебазе Грушовая в Новороссийске
7 ноября, 14:13
ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2019 годах
"В 06.37 (4.37 мск) поступило сообщение о возгорании по адресу: Новосергиевский район, село Верхняя Платовка, Капитоновское месторождение. Площадь пожара уточняется. Угрозы населенному пункту нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожару присвоен второй уровень сложности, на месте создан оперативный штаб.
Как уточнили в ведомстве, в 8.40 (6.40 мск) спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Превышений ПДК сероводорода не зафиксировано.
200031
Обсудить 0
МЧС РФОренбургская областьНовосергиевский районРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Президент Боливии Эво Моралес
ВВС Боливии отвергли обвинения Моралеса в покушении
Собака в кинологическом центре Нацполиции
Украинский чиновник протащил по дороге привязанную к машину собаку
Кот Виктор
В авиакомпаниях рассказали об отношении к транспортировке животных
Модель китайской навигационной спутниковой системы BeiDou
Китай успешно вывел на орбиту два спутника системы Beidou
Полиция Колумбии
В Колумбии возле участка полиции взорвали заминированный грузовик
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
Эксперты рассказали об увеличении расходов на коммунальные услуги
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Японию
Россия призвала не навязывать Африке рецепты извне, заявил Лавров
Певица София Ротару
Вассерман прокомментировал планы Ротару выступить в России
Губернатор Омской области Александр Бурков
Бурков рассказал о дивидендах от форума Россия – Казахстан
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Лавров встретится с замгоссекретаря США на полях встречи G20 в Японии
Участница траурных мероприятий в День памяти жертв Голодомора в Киеве
Украинцы поверили в свой геноцид
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Здание Конгресса США в Вашингтоне
В конгрессе призвали Белый дом прояснить позицию по "Открытому небу"
Визит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
Лавров встретился с главой МИД Испании на полях G20 в Японии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29ВСУ за сутки девять раз нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
10:25В Малайзии задержали сухогруз с россиянином на борту
10:14В Италии воссоздали "подводное" вино по древнегреческой технологии
10:02Станцию "Волоколамская" на МЦД-2 откроют для пассажиров
10:02АТОР: в Египте вдвое сократится время переезда из Каира в Шарм-эш-Шейх
10:00Глава Якутии предложил оставить в ДФО старые тарифы на электроэнергию
09:56Джонсон сравнил влияние России на Brexit с бермудским треугольником
09:53Правительство одобрило перераспределение субсидий на места в школах
09:53Ночь на субботу стала самой холодной в Москве с начала осени
09:52На Украине сообщили об утечке нефти после аварии танкера в Черном море
09:51Регионам выделят почти 339 миллионов рублей на празднование Дня Победы
09:46В ЛНР третьи сутки не фиксируют обстрелов со стороны силовиков
09:41В ДТП в Ульяновской области погибли два человека
09:34Правительство ратифицировало договор с Анголой об исследовании космоса
09:30В Китае пройдет второй фестиваль Гергиева и Мариинского театра
09:29В Москве в субботу ожидаются до минус пяти градусов
09:18США активно вмешиваются в дела Латинской Америки, заявили в Уругвае
09:12В ДТП с "Камазом" в Северной Осетии погибли пять человек
09:00В ЦФО будут контролировать движение всех автомобилей, сообщили СМИ
08:56Лавров и глава МИД Китая обсудили ситуацию вокруг Ирана
Лента новостейМолния