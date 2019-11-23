В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении

ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2019 годах

ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2019 годах

"В 06.37 (4.37 мск) поступило сообщение о возгорании по адресу: Новосергиевский район, село Верхняя Платовка, Капитоновское месторождение. Площадь пожара уточняется. Угрозы населенному пункту нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.