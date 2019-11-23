В Оренбургской области произошел пожар на нефтяном месторождении

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возгорание произошло на Капитоновском месторождении в Оренбургской области в субботу утром, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
7 ноября, 14:13ЧП на нефтегазовых предприятиях в России в 2018-2019 годах
"В 06.37 (4.37 мск) поступило сообщение о возгорании по адресу: Новосергиевский район, село Верхняя Платовка, Капитоновское месторождение. Площадь пожара уточняется. Угрозы населенному пункту нет. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Пожару присвоен второй уровень сложности, на месте создан оперативный штаб.
Как уточнили в ведомстве, в 8.40 (6.40 мск) спасателям удалось ликвидировать открытое горение. Превышений ПДК сероводорода не зафиксировано.