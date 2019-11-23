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РИА Новости

ВВС Боливии отвергли обвинения Моралеса в покушении

08:01 23.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливии Эво Моралес
Президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. Командование ВВС Боливии отвергло обвинения экс-президента Эво Моралеса, который заявил в четверг, что за крушением его вертолета стоит главком ВВС.
"(Чтобы опровергнуть заявление Моралеса - ред.) Совместная группа по расследованию воздушных инцидентов приступила к работе в сотрудничестве с персоналом, обеспечивающим безопасность судов, они определят причины этого инцидента", - говорится в коммюнике ВВС Боливии, опубликованном в Twitter.
Согласно изначальной версии ВВС Боливии, причиной жесткой посадки вертолета, перевозившего президента Моралеса, 4 ноября стала поломка хвостового винта.
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют её отставки.
Эво Моралес в Мехико
Вчера, 20:50
Правительство Боливии начало уголовное преследование Моралеса
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