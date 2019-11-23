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РИА Новости

Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США

07:28 23.11.2019 (обновлено: 09:55 23.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
НАГОЯ (Япония), 23 ноя — РИА Новости. Москва передала Токио перечень озабоченностей по вопросу национальной безопасности в связи с военно-политическим альянсом Японии и США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Будем ждать их ответа и продолжим дискуссию", — сказал он журналистам.

По словам министра, он намерен обсудить эту тему на встрече со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги, визит которого в Россию намечен на декабрь.
Глава МИД отметил, что в отношениях с Токио Вашингтон не стесняется публично подтверждать, что главной угрозой для себя считает Россию и Китай, и строит военные альянсы с Японией, Австралией и Южной Кореей, исходя из этих вызовов.
По мнению Лаврова, военное сотрудничество Токио и Вашингтона остается "проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям".
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Проблема мирного договора

Отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны, и вопрос о принадлежности Южных Курил.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.
В ноябре прошлого года лидеры России и Японии провели встречу в Сингапуре. Тогда японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года.
При этом российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
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Сергей ЛавровБольшая двадцаткаЯпонияРоссияСШАСаммит G20В мире
Популярные комментарии
Китай для России большая угроза,чем для США.
23 ноября, 09:04
Жан Чери
10030020
Ого! Ударим не одной озабоченностью, а целым списком, по альянсу СШП и Японии. Теперь то они точно испугаются.
23 ноября, 08:33
Дик Котов
9710011
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