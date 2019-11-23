Россия передала Японии список озабоченностей из-за альянса с США

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Малайзии

НАГОЯ (Япония), 23 ноя — РИА Новости. Москва передала Токио перечень озабоченностей по вопросу национальной безопасности в связи с военно-политическим альянсом Японии и США, заявил глава российского МИД Москва передала Токио перечень озабоченностей по вопросу национальной безопасности в связи с военно-политическим альянсом Японии и США, заявил глава российского МИД Сергей Лавров

"Наши японские коллеги обещали отреагировать на эти озабоченности. Будем ждать их ответа и продолжим дискуссию", — сказал он журналистам.

По словам министра, он намерен обсудить эту тему на встрече со своим японским коллегой Тосимицу Мотэги , визит которого в Россию намечен на декабрь.

Глава МИД отметил, что в отношениях с Токио Вашингтон не стесняется публично подтверждать, что главной угрозой для себя считает Россию и Китай, и строит военные альянсы с Японией, Австралией и Южной Кореей, исходя из этих вызовов.

По мнению Лаврова, военное сотрудничество Токио и Вашингтона остается "проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям".

Проблема мирного договора

Отношения России и Японии омрачает отсутствие мирного договора, который страны так и не заключили после Второй мировой войны, и вопрос о принадлежности Южных Курил.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряду Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась после заключения мирного договора рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана. Судьба Кунашира и Итурупа при этом не затрагивалась. Однако последующие переговоры ни к чему не привели. Не исключено, что на позицию Токио повлияли США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу только двух курильских островов, то это скажется на возвращении ей Окинавы.

В ноябре прошлого года лидеры России и Японии провели встречу в Сингапуре. Тогда японский премьер Синдзо Абэ заявил, что стороны договорились ускорить переговоры на основе декларации 1956 года.