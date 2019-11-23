Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона

НАГОЯ (Япония), 23 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что планирует обсудить с японским министром иностранных дел Тосимицу Мотэги в декабре в России военный альянс Токио и Вашингтона и его направленность против Москвы.
Он отметил, что в отношениях с Японией Соединённые Штаты "не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай, и что все их военные альянсы и с Японией, и с Австралией, и с Республикой Корея, исходя из этих угроз и вызовов".
"Мы, конечно, привлекли вчера на встрече с министром иностранных дел Японии внимание к тому, что это расходится с заверениями, которые нам дают японцы, о ненаправленности японо-американского военно-политического альянса против Российской Федерации", - рассказал журналистам Лавров.
"Будем продолжать диалог", - подчеркнул он. Министр подтвердил, что глава МИД Японии посетит Россию в декабре.
"Конечно, это будет одной из центральных тем нашей дискуссии", - сказал Лавров.
Министр подчеркнул, что военное сотрудничество Токио и Вашингтона является "проблемой в придании нового качества российско-японским отношениям".