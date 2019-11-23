Лавров обсудит с главой МИД Японии военный альянс Токио и Вашингтона

Он отметил, что в отношениях с Японией Соединённые Штаты "не стесняются публично подтверждать, что главной угрозой для них являются Россия и Китай, и что все их военные альянсы и с Японией, и с Австралией, и с Республикой Корея, исходя из этих угроз и вызовов".