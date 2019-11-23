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РИА Новости

В конгрессе призвали Белый дом прояснить позицию по "Открытому небу"

06:42 23.11.2019 (обновлено: 07:12 23.11.2019)
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© РИА Новости / Григорий Дубовицкий / Перейти в фотобанкЗдание Конгресса США в Вашингтоне
Здание Конгресса США в Вашингтоне
© РИА Новости / Григорий Дубовицкий
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Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Члены Палаты представителей конгресса США Элиот Энгел и Адам Смит обратились с письмом к советнику американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Роберту О’Брайену с призывом прокомментировать появившиеся ранее сообщения о планах Белого дома в одностороннем порядке выйти из Договора по открытому небу.
Конгрессмены выразили опасения относительно судьбы Договора и призвали Белый дом "прояснить" свои планы. Кроме того, Энгел и Смит выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа могла "использовать предвзятый анализ" по вопросу возможного выхода из соглашения, не обеспечив объективность данного процесса.
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
21 ноября, 09:45
В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу
При этом авторы обращения отметили, что союзники США также выражают озабоченность в связи с возможным выходом Вашингтона из соглашения.
Конгрессмены также указали в письме, что Договор по открытому небу очень важен для евроатлантической безопасности, поскольку позволяет отслеживать военные маневры России и выполнять обязательства в отношении союзников Соединенных Штатов в Европе.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил РИА Новости, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из этого договора.
Договор был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. Участниками договора являются 34 государства.
Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
19 ноября, 02:39
Постпред прокомментировал ситуацию вокруг Договора по открытому небу
17360023
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Элиот ЭнгелАдам СмитДоговор по открытому небуДональд ТрампАдминистрация президента СШАПалата представителей СШАКонгресс СШАРоссияСШАВ мире
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