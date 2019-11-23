В конгрессе призвали Белый дом прояснить позицию по "Открытому небу"

Конгрессмены выразили опасения относительно судьбы Договора и призвали Белый дом "прояснить" свои планы. Кроме того, Энгел и Смит выразили обеспокоенность тем, что администрация Трампа могла "использовать предвзятый анализ" по вопросу возможного выхода из соглашения, не обеспечив объективность данного процесса.

При этом авторы обращения отметили, что союзники США также выражают озабоченность в связи с возможным выходом Вашингтона из соглашения.

Конгрессмены также указали в письме, что Договор по открытому небу очень важен для евроатлантической безопасности, поскольку позволяет отслеживать военные маневры России и выполнять обязательства в отношении союзников Соединенных Штатов в Европе.

Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал документ о намерении Вашингтона выйти из Договора по открытому небу. Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков заявил РИА Новости, что у России готовы ответные шаги на возможный выход США из этого договора.