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РИА Новости

Лавров встретился с главой МИД Испании на полях G20 в Японии

06:22 23.11.2019 (обновлено: 09:03 23.11.2019)
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© ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
© ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
НАГОЯ (Япония), 23 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с испанским коллегой и кандидатом на пост главы дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.
Состав новой Еврокомиссии планируют утвердить на следующей неделе, в этом случае ее члены приступят к исполнению своих обязанностей с 1 декабря.
Визит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию
06:12
Лавров и глава МИД Китая провели переговоры на полях G20
По данным российского МИДа, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества РФ и Испании в различных областях. Кроме того, были затронуты отельные аспекты отношений между Россией и ЕС, а также ряд актуальных международных проблем.
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Жозеп БоррельСергей ЛавровБольшая двадцаткаНагояЯпонияРоссияИспанияВ мире
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