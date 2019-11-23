Лавров встретился с главой МИД Испании на полях G20 в Японии

НАГОЯ (Япония), 23 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с испанским коллегой и кандидатом на пост главы дипломатии ЕС Жозепом Боррелем на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.
Состав новой Еврокомиссии планируют утвердить на следующей неделе, в этом случае ее члены приступят к исполнению своих обязанностей с 1 декабря.
По данным российского МИДа, стороны обсудили перспективы развития сотрудничества РФ и Испании в различных областях. Кроме того, были затронуты отельные аспекты отношений между Россией и ЕС, а также ряд актуальных международных проблем.