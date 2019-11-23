Лавров и глава МИД Китая провели переговоры на полях G20

Визит главы МИД РФ С. Лаврова с Японию

НАГОЯ (Япония), 23 ноя – РИА Новости. Глава МИД РФ Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил тесное сотрудничество с Китаем и другими странами БРИКС по "очень серьёзным и непростым проблемам, связанным с состоянием мировой торговой системы".

Китайский министр, в свою очередь, заявил о "высокой динамике сотрудничества во всех сферах".