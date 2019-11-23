Толстой предложил собрать для ВМС Украины "посылочку из унитазов"

О "некомплектном" состоянии возвращенных кораблей Воронченко заявил в среду через два дня после их передачи украинской стороне. По словам адмирала, на них якобы отсутствовали плафоны, розетки, унитазы и другое оборудование.

"Украинцы негодуют, говорят, что корабли испорчены. На них не хватает деталей, каких-то лампочек, и, самое главное, унитазов. Но ФСБ уже опубликовала видео, на котором зафиксирован момент передачи кораблей и на этих кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте. Отсюда вопрос: что они, выбросили их что ли, когда получили корабли?" - отметил Толстой, предложив собрать для ВМС Украины "посылочку из унитазов".

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.