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РИА Новости

Толстой предложил собрать для ВМС Украины "посылочку из унитазов"

04:36 23.11.2019 (обновлено: 07:02 23.11.2019)
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© РИА Новости / ФСБ РФБронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
© РИА Новости / ФСБ РФ
Бронекатера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" во время передачи Украине. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы Петр Толстой в эфире НСН прокомментировал высказывание командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о "некомплектном" состоянии возвращенных Россией военных кораблей, предложив отправить Киеву "посылочку из унитазов".
О "некомплектном" состоянии возвращенных кораблей Воронченко заявил в среду через два дня после их передачи украинской стороне. По словам адмирала, на них якобы отсутствовали плафоны, розетки, унитазы и другое оборудование.
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"Украинцы негодуют, говорят, что корабли испорчены. На них не хватает деталей, каких-то лампочек, и, самое главное, унитазов. Но ФСБ уже опубликовала видео, на котором зафиксирован момент передачи кораблей и на этих кадрах видно, что все лампочки и унитазы на месте. Отсюда вопрос: что они, выбросили их что ли, когда получили корабли?" - отметил Толстой, предложив собрать для ВМС Украины "посылочку из унитазов".

Провокация в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три украинских корабля нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.
Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.
Седьмого сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. Задержанные корабли были переданы Украине 18 ноября.
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
Вчера, 00:00
ФСБ показала на видео "угробленные" украинские корабли в момент передачи
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныВоенно-морские силы УкраиныПетр ТолстойГосдума РФРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
У меня старый где то валяется только грязный.Но думаю это для них не страшно опыт по отмыванию Польских унитазов у них есть.Пишите адрес куда высылать.
23 ноября, 06:30
sstry1967
1380001
ПОДАРЮ Украинским ВМС унитаз в качестве перемоги ( производство СССР, б\у5 лет, желтого цвета с сиденьем синего цвета, хранился на даче). В комплекте идет инструкция по использованию. Самововыз подарка из Перского края!!!😢😢😢
23 ноября, 06:07
Феликс Дзерж.
730001
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