В Стокгольме сообщили о шведском подданстве министра обороны Ирака

Весной в иракских СМИ появилась информация, что у аш-Шамри есть шведское подданство, а в социальных сетях распространились фотографии шведского паспорта политика. Партия аш-Шамри опровергала эту информацию.

Информацию о втором гражданстве иракского министра телеканалу подтвердил пресс-секретарь министра обороны Швеции Тони Эрикссон. По его словам, аш-Шамри является подданным Швеции и зарегистрирован в пригороде Стокгольма.

Сообщается, что аш-Шамри зарегистрирован в королевстве под другим именем. Согласно информации налогового агентства Швеции, иракский министр подал заявление на получение вида на жительство в 2009 году и стал подданным Швеции в 2015-м. По словам журналистов телеканала, жители района, где зарегистрирован аш-Шамри, узнали на его фотографии своего соседа.