В Стокгольме сообщили о шведском подданстве министра обороны Ирака

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Минобороны Швеции сообщило о наличии шведского подданства у министра обороны Ирака Наджаха аш-Шамри, передает телеканал SVT Nyheter.
Весной в иракских СМИ появилась информация, что у аш-Шамри есть шведское подданство, а в социальных сетях распространились фотографии шведского паспорта политика. Партия аш-Шамри опровергала эту информацию.
Информацию о втором гражданстве иракского министра телеканалу подтвердил пресс-секретарь министра обороны Швеции Тони Эрикссон. По его словам, аш-Шамри является подданным Швеции и зарегистрирован в пригороде Стокгольма.
Сообщается, что аш-Шамри зарегистрирован в королевстве под другим именем. Согласно информации налогового агентства Швеции, иракский министр подал заявление на получение вида на жительство в 2009 году и стал подданным Швеции в 2015-м. По словам журналистов телеканала, жители района, где зарегистрирован аш-Шамри, узнали на его фотографии своего соседа.
Согласно иракскому законодательству, высшие должностные лица страны не имеют права на двойное гражданство.
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