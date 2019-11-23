Названы основные ошибки при сезонной смене колес

МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Журнал " Журнал " За рулем назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.

Во-первых, это неправильное хранение колес. Как указывает автор статьи, существуют рекомендации по межсезонному хранению колес: они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. При этом шины без дисков можно ставить на пол, а колеса в сборе — класть стопкой или подвешивать, чтобы они не касались пола. "Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой", - отмечает он.

Во-вторых, автовладельцы, зачастую, используют слишком старые шины. Резина обладает ограниченным сроком службы - пять лет согласно российскому ГОСТу, после чего потребителю необходимо оценить возможность дальнейшей эксплуатации в соответствии с ее техническим состоянием, отмечает издание.

Кроме того, некоторые автолюбители совершают ошибку, устанавливая на машины "кривые" колесные диски. Они вызывают дисбаланс и создают лишнюю нагрузку на элементы подвески автомобиля, отмечает автор.

Четвертой ошибкой является неправильная установка шин, что приводит к их быстрому износу и заметному ухудшению управляемости автомобиля, указывает издание.

Еще одной ошибкой, как отмечает автор, является неправильная затяжка болтов. Их нужно затягивать крест-накрест в определенной последовательности, используя динамометрический ключ для правильного момента затяжки, говорится в материале.

Также необходимо правильно выставлять давление в колесах в соответствии с инструкцией автомобиля, отмечает автор. Неправильное давление грозит существенным ухудшением управляемости, ростом расхода топлива и быстрым износом шин, продолжает он.