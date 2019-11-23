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РИА Новости

Названы основные ошибки при сезонной смене колес

04:06 23.11.2019 (обновлено: 07:09 23.11.2019)
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
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Работа шиномонтажной мастерской. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Журнал "За рулем" назвал основные ошибки, совершаемые автовладельцами при сезонной смене колес.
Во-первых, это неправильное хранение колес. Как указывает автор статьи, существуют рекомендации по межсезонному хранению колес: они должны находиться в сухом, прохладном, проветриваемом помещении. При этом шины без дисков можно ставить на пол, а колеса в сборе — класть стопкой или подвешивать, чтобы они не касались пола. "Нарушение условий хранение чревато деформацией резины, появлением скрытых дефектов, которые могут привести к разрыву шины под нагрузкой", - отмечает он.
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Во-вторых, автовладельцы, зачастую, используют слишком старые шины. Резина обладает ограниченным сроком службы - пять лет согласно российскому ГОСТу, после чего потребителю необходимо оценить возможность дальнейшей эксплуатации в соответствии с ее техническим состоянием, отмечает издание.
Кроме того, некоторые автолюбители совершают ошибку, устанавливая на машины "кривые" колесные диски. Они вызывают дисбаланс и создают лишнюю нагрузку на элементы подвески автомобиля, отмечает автор.
Четвертой ошибкой является неправильная установка шин, что приводит к их быстрому износу и заметному ухудшению управляемости автомобиля, указывает издание.
Еще одной ошибкой, как отмечает автор, является неправильная затяжка болтов. Их нужно затягивать крест-накрест в определенной последовательности, используя динамометрический ключ для правильного момента затяжки, говорится в материале.
Также необходимо правильно выставлять давление в колесах в соответствии с инструкцией автомобиля, отмечает автор. Неправильное давление грозит существенным ухудшением управляемости, ростом расхода топлива и быстрым износом шин, продолжает он.
Ошибкой, как указывает издание, является и отсутствие балансировки колес. Данную процедуру теоретически нужно проводить примерно раз в год, при этом многие автовладельцы, меняющие колеса в сборе, не балансируют их годами, что вызывает дисбаланс и ухудшение поведения автомобиля на дороге.
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АвтоЗа рулемРоссия
Популярные комментарии
При техдорожных условиях в которых мы живем все эти рекомендации - чушь. Наверное их писали шинопродавцы, а не дорожные рабочие. Зачем накачивать шины и балансировать колеса если снег не убирают с октября по апрель ? Колдобины и ледяные торосы. Кстати ,шесть месяцев в году. Модет совсем не переобувать на лето ?
23 ноября, 05:35
ОБОлег Болховский
13000011
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