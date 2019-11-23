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РИА Новости

В Свердловской области ликвидировали открытое горение при пожаре

03:58 23.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Открытое горение при пожаре в двухэтажном доме в Нижнетуринском городском округе Свердловской области ликвидировано, восемь человек спасены, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что в поселке Ис на улице Ленина загорелся двухэтажный многоквартирный жилой дом. Позднее возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров. Шесть человек пострадали.
"Открытое горение на пожаре в жилом доме в поселке Ис ликвидировано", - говорится в сообщении.
Уточняется, что из горящего дома спасли восемь человек. Добавляется, что на 23 ноября запланировано заседание комиссии по ЧС муниципального образования, где будет решаться вопрос о расселении людей из пострадавшего жилья.
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МЧС РФСвердловская областьПроисшествия
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