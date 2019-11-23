Глава Колумбии предложил нацдиалог для определения социальной политики

МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. После двух дней беспорядков в стране и многотысячных выступлений президент Колумбии После двух дней беспорядков в стране и многотысячных выступлений президент Колумбии Иван Дуке обратился к нации с призывом остановить манифестации и расширить форматы диалога власти и общества.

"Начиная со следующей недели я запускаю национальный диалог для определения национальной политики в социальной сфере", - сказал он.

По словам президента, пространства для диалога существуют и функционируют. "Рабочие группы с представителями профсоюзов, студентов и преподавателей работают. Эти пространства будут использованы по максимуму", - подчеркнул Дуке.

Президент решительно отверг насилие и угрозы со стороны агрессивно настроенной части протестующих, подчеркнул соразмерность действий властей по пресечению беспорядков и заявил, что власти сохранят общественный порядок на улицах.

"При демократии мы должны выступать мирно и категорически отвергать любую форму насилия, которое угрожает нам, нашему достоинству и имуществу", - отметил президент Колумбии.

В четверг и пятницу в акциях протеста в Колумбии приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.

По официальной информации, в протестах погибли три человека и получили ранения 273, среди которых 148 военных и трое полицейских.