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РИА Новости

Глава Колумбии предложил нацдиалог для определения социальной политики

03:54 23.11.2019
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© AP Photo / Alex Brandon Президент Колумбии Иван Дуке
Президент Колумбии Иван Дуке
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Колумбии Иван Дуке. Архивное фото
МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. После двух дней беспорядков в стране и многотысячных выступлений президент Колумбии Иван Дуке обратился к нации с призывом остановить манифестации и расширить форматы диалога власти и общества.
"Начиная со следующей недели я запускаю национальный диалог для определения национальной политики в социальной сфере", - сказал он.
По словам президента, пространства для диалога существуют и функционируют. "Рабочие группы с представителями профсоюзов, студентов и преподавателей работают. Эти пространства будут использованы по максимуму", - подчеркнул Дуке.
Президент решительно отверг насилие и угрозы со стороны агрессивно настроенной части протестующих, подчеркнул соразмерность действий властей по пресечению беспорядков и заявил, что власти сохранят общественный порядок на улицах.
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"При демократии мы должны выступать мирно и категорически отвергать любую форму насилия, которое угрожает нам, нашему достоинству и имуществу", - отметил президент Колумбии.
В четверг и пятницу в акциях протеста в Колумбии приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.
По официальной информации, в протестах погибли три человека и получили ранения 273, среди которых 148 военных и трое полицейских.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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