Эксперты рассказали об увеличении расходов на коммунальные услуги

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Средний чек за оплату коммунальных услуг в России незначительно вырос за первые три квартала 2019 года - на 2,27%, до 3271 рубля, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Аналитики проанализировали операции, совершенные активными пользователями мобильного приложения банка за первые три квартала 2019 года и сравнили результаты с аналогичными показателями прошлого года. В выборку для исследования были включены данные о свыше 200 тысячах пользователей мобильного банка.

"За первые три квартала 2019 года в целом средний чек платежа за ЖКУ незначительно вырос – на 2,27% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) – с 3198 рублей до 3271 рубля", - сказано в исследовании.

Самый высокий средний чек аналитики зафиксировали в Набережных Челнах - он составил 4353 рубля. В пятерку городов с высокой стоимостью коммунальных услуг, помимо ожидаемых Москвы и Санкт-Петербурга, также вошли Тюмень и Краснодар. По данным банка, использовать онлайн-сервис для оплаты ЖКУ в равной степени предпочитали как мужчины – 51%, так и женщины – 49%. К слову, гендерный состав изменился не сильно по сравнению с аналогичным периодом 2018 года: 53% против 47%.