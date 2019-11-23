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Новое оружие России
2019-11-23T03:30+0300
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РИА Новости

Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов

03:18 23.11.2019 (обновлено: 03:30 23.11.2019)
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© Фото : Фонд перспективных исследованийГусеничная автономная платформа "Маркер"
Гусеничная автономная платформа Маркер
© Фото : Фонд перспективных исследований
Гусеничная автономная платформа "Маркер". Архивное фото
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Группировки многофункциональных роботов, способных решать также боевые задачи, могут быть созданы в России к 2025 году, автономно, с минимальной помощью операторов смогут действовать до пяти машин, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Сегодня технологии взаимодействия роботов в группировке отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер", который впервые публично представили в октябре 2019 года на Магнитогорском испытательном полигоне робототехнических систем и комплексов.

"Задача формирования группировок в дорожной карте развития военной робототехники обозначена с 2020 года. К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть, а потом уже перейти к интеграции этих роботизированных группировок в существующую автоматизированную систему управления Вооруженных сил", - сказал собеседник агентства.

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По словам источника, пока речь идет о беспилотных подразделениях из пяти платформ. Каждый робот в такой группировке будет выполнять свои специфические задачи, на базе "Маркера", среди прочего, можно создать транспортно-заправочную машину и машину охранения. Все они будут обладать высокой автономностью.
"Это шасси позволяет делать массу вещей – это не как раньше была одна беспилотная машина, и за ней пять человек бегают, ее обслуживают – это, наоборот, группировка из пяти роботов, и один только оператор, который заправил их, рутинно включил, и они поехали работать", - подчеркнул он.
Собеседник агентства, говоря о полезной нагрузке перспективных роботов, отметил, что сегодня рассматривается возможность оснастить их стрелково-гранатометным модулем, 120-миллиметровыми минометами, уже сегодня они способны запускать одноразовые беспилотники и летающие гранаты.
"В будущем эти машины столкнутся с себе подобными. Мы считаем, что такие роботы будут воевать с роботами. Ценность робота состоит в том, чтобы заменить человека, превышать его возможности", - отметил источник.
Экспериментальную робототехническую платформу "Маркер" представили на полигоне в Магнитогорске в середине октября. Ее разработчиком является НПО "Андроидная техника", платформа предназначена для полномасштабной отработки технологий и базовых элементов перспективных наземных роботов.
На Магнитогорском испытательном полигоне представили боевую робототехническую платформу Маркер. 17 октября 2019
17 октября, 12:25Новое оружие России
В России впервые представлен экспериментальный робот "Маркер"
1901413117
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Новое оружие РоссииРоссияБезопасность
Популярные комментарии
Все правильно, людей надо беречь. Главное, чтобы они, помимо прочего, ремонтировать научились себя, и других в группе.
23 ноября, 05:21
ggoldmikron
911000
Бездарная трата денег. Сформировали правительство из роботов, они бы хоть о стране заботились, а не о выводе капитала за кардон, ну и коррупцию бы победили.
23 ноября, 09:03
МММиха Морозоффф
600005
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