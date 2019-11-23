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РИА Новости

В столице Колумбии ввели комендантский час из-за новой волны протестов

03:14 23.11.2019
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© AP Photo / Ivan ValenciaАнтиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
Антиправительственная демонстрация в Боготе, Колумбия. 21 ноября 2019
© AP Photo / Ivan Valencia
МЕХИКО, 23 ноя - РИА Новости. Беспорядки в Колумбии, которые начались в четверг в ходе национальных акций протеста, возобновились в пятницу в столице страны, власти ввели комендантский час на всей территории Боготы.
"В муниципалитетах Боса, Кеннеди и Сьюдад Боливар вводится комендантский час с 21 часа пятницы (5.00 субботы мск) до 5 утра субботы (13.00 мск)", - заявил мэр Боготы Энрике Пеньялоса в эфире City TV.
Позднее мэрия сообщила, что комендантский час будет введен на всей территории столицы. Остановлена работа системы скоростных городских автобусов.
По информации мэрии, к настоящему моменту 230 человек задержаны за нарушение общественного порядка, грабежи и вандализм.
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Власти обвиняют в беспорядках отдельные группы агрессивно настроенных "энкапучадос" - хулиганов, скрывающихся под повязками и капюшонами, однако местные СМИ пишут о чрезмерном применении силы против мирных "кастрюльных маршей", которые также продолжаются в пятницу в столице.
По официальной информации, в протестах погибли три и ранены 273 человека, среди которых 148 военных и трое полицейских.
Накануне в акциях протеста в Колумбии приняли участие свыше 200 тысяч человек, беспорядками был охвачен ряд городов страны. Акции протеста изначально задумывались как марши студентов и преподавателей, но политическая оппозиция заявила о намерении также провести в этот день всеобщую забастовку. Граждане протестуют против бездействия властей в борьбе с преступностью и экономической политики.
Власти Колумбии заранее выразили опасения, что протесты могут пойти по сценарию соседних стран, где беспорядки повлекли человеческие жертвы и серьезный экономический ущерб. Миграционная служба закрыла накануне протестов сухопутные и речные границы, правительство объявило об экстренных мерах, которые включают запрет на ношение оружия, ограничение продажи и потребления спиртного, а также возможность объявления комендантского часа.
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